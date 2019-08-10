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Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Якутии 

ТАСС + ещё 10 1 час назад
Фото: РИА Новости
ТАСС, 10 августа. Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в районе Чагдинского нефтегазового месторождения в Республике Саха (Якутия) , сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона в субботу.
"Происшествие было в районе Чагдинского месторождения. Вертолет совершал взлет и хвостом задел землю, после чего тут же сел. Пострадавших нет", — сказал собеседник агентства.
Факт ЧП подтвердили ТАСС в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) Ленского района республики.
Чаяндинское нефтегазовое месторождение расположено в Ленском районе и является одним из крупнейших на востоке России. Оно является ресурсной базой для газопровода "Сила Сибири".
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Происшествия , ИТАР-ТАСС , Республика Саха (Якутия)
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