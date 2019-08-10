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К ликвидации последствий пожара под Ачинском привлекли тяжелую технику 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Самолет Ан-142 "Руслан" перебросил из Свердловской области в Красноярский край дополнительную тяжелую военную технику для ликвидации последствий пожара на складе боеприпасов в Ачинском районе, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.
"В аэропорту Красноярска происходит разгрузка инженерных машин разграждения (ИМР-2), специальной пожарной машины (СПМ-7) на базе танка, а также дополнительные беспилотные летательные аппараты", — сказали в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что для ликвидации пожара в Красноярский край переброшены многофункциональные пожарные роботизированные комплексы "Уран-14".
В понедельник, 5 августа, на территории склада воинской части в Ачинском районе на западе Красноярского края начался пожар, повлекший взрывы снарядов. На тушение ушло около суток, один человек погиб, 13 пострадали. В районе был введен режим ЧС, из населенных пунктов в радиусе 20 километров от места происшествия эвакуировали более 16 тысяч человек. Шестого августа пожар был ликвидирован, жители стали возвращаться в свои дома. Больше всего пострадала Каменка, где были выбиты окна, повреждены крыши и двери — как в многоквартирных домах, так и частной застройке.
В пятницу пресс-служба Центрального военного округа сообщила, что под Ачинском произошел новый взрыв после попадания молнии в стеллаж с боеприпасами. По последним данным представителя экстренных служб региона, десять человек пострадали при взрыве боеприпаса возле железной дороги на перегоне Улуй-Ачинск, четверо из них госпитализированы.
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Происшествия , Ачинск , Красноярск , Красноярский Край , Свердловская Область
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