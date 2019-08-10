Два землетрясения произошли на Камчатке

Сразу два землетрясения с разницей в несколько часов зафиксировали сейсмологи в субботу на Камчатке, сообщает краевой главк МЧС

По данным ведомства, первое сейсмическое событие было зафиксировано в субботу утром по местному времени. Его магнитуда составила 4,7.

"Эпицентр сейсмособытия находился на глубине порядка 50 километров в 54 километрах юго-западнее поселка Усть-Камчатск Усть-Камчатского муниципального района", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в посёлке Усть-Камчатск подземные толчки ощущались силой до четырёх баллов. Жертв и разрешений нет.

Второе землетрясение произошло в субботу днем. Его магнитуда составила 5,1. Эпицентр находился на глубине 120 километров в 115 километрах юго-восточнее села Мильково Мильковского района.

В ведомстве добавили, что данное землетрясение в населенных пунктах Камчатского края не ощущалось.