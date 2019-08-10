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Восемнадцать туристов застряли на пляже в Приморье из-за ливней 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Восемнадцать туристов, среди которых есть двое детей, застряли на пляже в Приморье из-за ливней, сообщает ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.
"На пляже находятся 18 человек, из них двое детей. Люди остались отрезанными и самостоятельно выбраться с места отдыха не могут", — сообщает региональный главк МЧС.
Сигнал о бедствии поступил в пятницу в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях. Выяснилось, что в результате подъёма уровня воды затруднён проезд легкового автотранспорта к пляжу через устье ручья Чёрный в районе бухты Ежовая. По сообщению спасателей, все отдыхающие были неоднократно и заблаговременно предупреждены об ухудшении погодных условий.
Спасатели уже вышли на связь с туристами, чтобы уточнить обстановку. Для оказания помощи к месту, где "заблокированы" 18 туристов, на плавстредствах направлена аэромобильная группировка МЧС России по Приморскому краю. Спасатели доставляют людям бутилированную воду, продукты питания и предметы первой необходимости.
По словам спасателей, в целом, ситуация в данном районе стабильная. В настоящий момент наблюдается спад воды.
Тропический шторм "Франциско", смещаясь вдоль южного побережья Приморья, ночью в четверг принес в регион до 60% месячной нормы осадков. Ему на смену в пятницу пришёл не менее сильный атмосферный фронт с ливнями.
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Происшествия , Погода , МЧС , Приморский Край
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