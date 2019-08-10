В Приморье ливень заблокировал туристам путь с пляжа

На пляже в Приморье 18 отдыхающих терпят бедствие. Ливни и наводнение отрезали их от большой земли, сообщает главное управление МЧС по Приморскому краю

Граждане, попавшие в ловушку, позвонили спасателям накануне. Пляж в районе бухты Ежовая, на котором они отдыхали, оказался окружен водой. В устье ручья Чёрный резко поднялся уровень воды.

«Люди остались отрезанными и самостоятельно выбраться с места отдыха не могут», — говорится в сообщении МЧС. Уточняется, что с отдыхающими находятся двое детей.

Из-за резкого подъёма воды машины не могут проехать к пляжу. Поэтому к месту бедствия спасатели отправились на плавсредствах, захватив бутилированную воду, продукты питания и предметы первой необходимости.

В МЧС говорят, что ранее неоднократно предупреждали граждан об ухудшении погодных условий и возможности подобных ситуаций.

На Приморье в эти дни обрушилось ненастье: тропический шторм «Франциско» прошел вдоль российского побережья. В минувший четверг в регионе зафиксировали выпадение 60% месячной нормы осадков. В пятницу погода не улучшилась, ливни продолжились. Жилые дома в некоторых населенных пунктах оказались подтоплены.