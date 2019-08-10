Это Россия: медведь пробежался по центру Петропавловска-Камчатского

Животное, бегущее по тротуару, заметили ночью автомобилисты в районе Комсомольской площади.

Медведь пришел из леса, чтобы «прогуляться» по центру столицы Камчатки. Очевидцы успели снять животное на камеру телефона : мишка был явно напуган большим количеством машин и спешил поскорее убежать прочь из опасного места. Даже не догадываясь, что и сам пугает своим присутствием окружающих. Инцидент произошел в районе Комсомольской площади в Петропавловске-Камчатском.

Как сообщает «КамИНФОРМ», молодой зверь пробежался по площади, затем добрался до стадиона «Спартак», после был замечен на улице Максутова, в том числе возле жилых домов.

В этом году на Камчатке участились случаи, когда медведи выходят к людям. Специалисты полагают, что это может происходить из-за нехватки пищи в дикой природе.