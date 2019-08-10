Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Это Россия: медведь пробежался по центру Петропавловска-Камчатского 

ТК «Звезда» 55 минут назад
Фото: ТАСС
Животное, бегущее по тротуару, заметили ночью автомобилисты в районе Комсомольской площади.
Медведь пришел из леса, чтобы «прогуляться» по центру столицы Камчатки. Очевидцы успели снять животное на камеру телефона: мишка был явно напуган большим количеством машин и спешил поскорее убежать прочь из опасного места. Даже не догадываясь, что и сам пугает своим присутствием окружающих. Инцидент произошел в районе Комсомольской площади в Петропавловске-Камчатском.
Как сообщает «КамИНФОРМ», молодой зверь пробежался по площади, затем добрался до стадиона «Спартак», после был замечен на улице Максутова, в том числе возле жилых домов.
В этом году на Камчатке участились случаи, когда медведи выходят к людям. Специалисты полагают, что это может происходить из-за нехватки пищи в дикой природе.
ТК «Звезда»: последние новости
Британия погрузилась во тьму: миллион человек остались без света Шесть человек пострадали при взрыве заправки в Ингушетии: видео СМИ: спецназ убегает из резиденции Атамбаева
Происшествия , Петропавловск-Камчатский
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Правду принесли в жертву»: Захарова о США и Японии97
Зеленскому преподали «жёсткий урок»35
С России хотят стребовать старые долги30
Трамп пригрозил другим странам6
США обвинили в применении оружия против РФ93
Видео
00:38
Вопрос Трампа рассмешил Скабееву
Общество
00:39
Восстановлена полная картина убийства Михаила Круга
Криминал Происшествия
05:54
Задержаны еще два фигуранта «дела 27 июля»
Происшествия Общество
03:40
Тайная сторона жизни Аллы Вербер
Шоу-бизнес
00:41
Малахов: перед смертью Вербер получила мистический знак
Шоу-бизнес
03:58
ЕС озаботился поиском жителей Донбасса среди россиян
В мире
07:52
МИД отчитал американского дипломата
Политика Другое
00:37
Пока вы не уснули: главное богатство Украины продадут за бесценок
В мире
01:26
Захарова опубликовала свое фото в угрожающей позе
Политика Другое
00:58
Под Ачинском произошли новые взрывы, есть пострадавшие
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение