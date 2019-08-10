Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Британия погрузилась во тьму: миллион человек остались без света 

ТК «Звезда» 46 минут назад
Фото: 5tuarthardy, Twitter
Серьезный сбой в подаче электроэнергии повлиял на транспортное сообщение.
Около миллиона человек в Великобритании остались без электричества в пятницу, 9 апреля. Причиной тому стали проблемы с двумя генераторами.
Отключения электричества произошли в Мидленде, на юго-востоке, юго-западе и северо-востоке Англии и в Уэльсе.
«Отключение электроэнергии повлияло на поездки», — заявили в министерстве транспорта.
Так, например, движение всех поездов с Кингс-Кросса было приостановлено большую часть вечера.
На Норткот-роуд, в Баттерси, была «апокалиптическая» сцена, когда светофор выключался и машины не останавливались.
«Учитывая, что это пятница, это последнее, с чем вы хотите столкнуться», — цитирует BBC пешехода Гарриету Джексон.
На данный момент проблема решена.
ТК «Звезда»: последние новости
Шесть человек пострадали при взрыве заправки в Ингушетии: видео Специальная комиссия Минобороны и краевых властей оценит ущерб, нанесенный жилым домам в селе Каменка Красноярского края «Далее все будет в рамках закона»: кадры переговоров Атамбаева со спецназом
Происшествия , Минтранс РФ , Великобритания
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
С России хотят стребовать старые долги25
США обвинили в применении оружия против РФ59
«Росатом» раскрыл причину взрыва на полигоне24
Стало известно о плохом здоровье Горбачева2
В Японии заявили о больших надеждах на Путина и Абэ
Видео
00:38
Вопрос Трампа рассмешил Скабееву
Общество
00:39
Восстановлена полная картина убийства Михаила Круга
Криминал Происшествия
05:54
Задержаны еще два фигуранта «дела 27 июля»
Происшествия Общество
03:40
Тайная сторона жизни Аллы Вербер
Шоу-бизнес
00:41
Малахов: перед смертью Вербер получила мистический знак
Шоу-бизнес
03:58
ЕС озаботился поиском жителей Донбасса среди россиян
В мире
07:52
МИД отчитал американского дипломата
Политика Другое
00:37
Пока вы не уснули: главное богатство Украины продадут за бесценок
В мире
01:26
Захарова опубликовала свое фото в угрожающей позе
Политика Другое
00:58
Под Ачинском произошли новые взрывы, есть пострадавшие
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение