Британия погрузилась во тьму: миллион человек остались без света

Серьезный сбой в подаче электроэнергии повлиял на транспортное сообщение.

Около миллиона человек в Великобритании остались без электричества в пятницу, 9 апреля. Причиной тому стали проблемы с двумя генераторами.

Отключения электричества произошли в Мидленде, на юго-востоке, юго-западе и северо-востоке Англии и в Уэльсе.

«Отключение электроэнергии повлияло на поездки», — заявили в министерстве транспорта.

Так, например, движение всех поездов с Кингс-Кросса было приостановлено большую часть вечера.

На Норткот-роуд, в Баттерси, была «апокалиптическая» сцена, когда светофор выключался и машины не останавливались.

«Учитывая, что это пятница, это последнее, с чем вы хотите столкнуться», — цитирует BBC пешехода Гарриету Джексон.

На данный момент проблема решена.