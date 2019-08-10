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Андрейченко обвинили в угрозе теракта после ношения оружия в магазине в США 

РИА Новости + ещё 8 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Дмитрию Андрейченко, который спровоцировал панику в супермаркете Walmart в американском штате Миссури, предъявили обвинения в создании террористической угрозы, говорится в заявлении гособвинителя округа Грин Дэна Паттерсона, опубликованном на официальном сайте властей города Спрингфилд.
Ранее полиция Спрингфилда сообщила, что задержанного молодого человека, который накануне спровоцировал панику в супермаркете Walmart, придя туда с оружием, патронами и в бронежилете, зовут Дмитрий Андрейченко.
"Гособвинитель округа Грин Дэн Паттерсон заявил, что 20-летнему Дмитрию Н. Андрейченко… сегодня (в пятницу по времени США, в субботу мск — ред.) предъявлены обвинения в создании террористической угрозы второй степени", — отмечается в документе.
Согласно заявлению, Андрейченко грозит до четырех лет заключения и/или штраф в размере до 10 тысяч долларов США.
Полиция американского города Спрингфилд в штате Миссури ранее задержала молодого человека, который приблизился к супермаркету Walmart с ружьем, в бронежилете и с сотней патронов, сообщило местное издание Springfield News-Leader. В полиции РИА Новости отказались сообщить информацию о гражданстве или стране происхождения задержанного, сказав, что на этом этапе ее не раскрывают.
В четверг Андрейченко вошел в Walmart, распугав посетителей, но не предпринял враждебных действий, а ходил по магазину с тележкой и снимал видео на мобильный телефон. Когда он покинул магазин, его задержали. Сопротивления Андрейченко не оказывал.
Магазины сети Walmart находятся в центре внимания после того, как на минувших выходных в одном из них в городе Эль-Пасо произошла стрельба, в результате которой 22 человека погибли, более 20 были ранены.
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Происшествия , Криминал , Wal-Mart Stores , РИА Новости , США
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