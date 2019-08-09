В Махачкале мужчина избил водителя скорой

Инцидент произошел 9 августа в пригороде Махачкалы . Скорая помощь ехала к ребенку, у которого была высокая температура. В одном из переулков водитель остановился, чтобы найти нужный дом. В этот момент сзади подъехала "ГАЗель", ее водитель начал сигналить и оскорблять врачей. Когда его попросили проявить понимание, он избил водителя скорой и скрылся с места происшествия.

Несмотря на травмы, водитель все-таки доставил ребенка в больницу, а затем его самого госпитализировали в отделение нейрохирургии. Как сообщила "Интерфаксу" представитель дагестанского Минздрава Залина Муртазалиева, врачи диагностировали у него множественные ушибы, сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

По словам Муртазалиевой, это уже третий случай нападения на сотрудников скорой помощи за последний месяц.