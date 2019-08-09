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В Махачкале мужчина избил водителя скорой 

Вести.Ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Инцидент произошел 9 августа в пригороде Махачкалы. Скорая помощь ехала к ребенку, у которого была высокая температура. В одном из переулков водитель остановился, чтобы найти нужный дом. В этот момент сзади подъехала "ГАЗель", ее водитель начал сигналить и оскорблять врачей. Когда его попросили проявить понимание, он избил водителя скорой и скрылся с места происшествия.
Несмотря на травмы, водитель все-таки доставил ребенка в больницу, а затем его самого госпитализировали в отделение нейрохирургии. Как сообщила "Интерфаксу" представитель дагестанского Минздрава Залина Муртазалиева, врачи диагностировали у него множественные ушибы, сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.
По словам Муртазалиевой, это уже третий случай нападения на сотрудников скорой помощи за последний месяц.
В июле Госдума приняла во втором чтении законопроект об ужесточении мер за препятствование работе скорой помощи. Тем, кто не пропускает медиков, теперь грозит как минимум штраф в 5 тысяч рублей, а как максимум — до 4 лет тюрьмы.
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Происшествия , Криминал , Госдума , Махачкала
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