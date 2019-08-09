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СМИ: виновник бойни в Техасе сразу после ареста признался, что его целью были мексиканцы 

ТАСС + ещё 1 39 минут назад
Фото: Reuters
Стрелок, открывший 3 августа огонь по посетителям торгового центра в Эль-Пасо (штат Техас), сразу же после ареста признался в совершении преступления и заявил, что его целью были мексиканцы. Об этом сообщила в пятницу телекомпания KTLA со ссылкой на документ, составленный полицейским из Эль-Пасо Адрианом Гарсиа и послуживший основой для выдачи ордера на арест стрелявшего.
Согласно этому документу, через несколько минут после бойни, устроенной в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в Эль-Пасо, полицейские остановили машину подозреваемого — 21-летнего Патрика Крузиуса — на перекрестке. Он вышел из нее, подняв руки, и тут же заявил полицейским: "Стрелял я". После этого, по данным телекомпании, задержанный согласился дать показания и признал, что его целью были мексиканцы.
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Происшествия , Wal-Mart Stores
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