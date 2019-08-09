СМИ: виновник бойни в Техасе сразу после ареста признался, что его целью были мексиканцы

Стрелок, открывший 3 августа огонь по посетителям торгового центра в Эль-Пасо (штат Техас), сразу же после ареста признался в совершении преступления и заявил, что его целью были мексиканцы. Об этом сообщила в пятницу телекомпания KTLA со ссылкой на документ, составленный полицейским из Эль-Пасо Адрианом Гарсиа и послуживший основой для выдачи ордера на арест стрелявшего.