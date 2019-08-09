На территории Ачинского района после новых взрывов ввели режим ЧС

Режим ЧС введен на территории Ачинского района Красноярского края после новых взрывов на военном полигоне под Ачинском , сообщил журналистам глава района Евгений Розанчугов.

Новый пожар на военном складе под Ачинском произошел после попадания молнии в стеллаж с боеприпасами, сообщила в пятницу пресс-служба Центрального военного округа. Девять человек пострадали при взрыве боеприпаса возле железной дороги на перегоне Улуй-Ачинск в Красноярском крае, четверо из них госпитализированы, в свою очередь сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"Да, ввели режим ЧС", — сказал он.

Ранее, 5 августа, пожар со взрывами произошел на территории одного из складов воинской части в Ачинском районе на западе Красноярского края. Тогда также был введен режим ЧС, из населенных пунктов, расположенных в радиусе 20 километров от места ЧП, были эвакуированы более 16 тысяч человек. Шестого августа пожар был ликвидирован, жители стали возвращаться в свои дома. Больше всего пострадала Каменка, где были выбиты окна, повреждены крыши и двери — как в многоквартирных домах, так и частной застройке.