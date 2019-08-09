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На территории Ачинского района после новых взрывов ввели режим ЧС 

РИА Новости 1 час назад
Фото: сообщество "Подслушано в Ачинске" в сети ВКонтакте
Режим ЧС введен на территории Ачинского района Красноярского края после новых взрывов на военном полигоне под Ачинском, сообщил журналистам глава района Евгений Розанчугов.
Новый пожар на военном складе под Ачинском произошел после попадания молнии в стеллаж с боеприпасами, сообщила в пятницу пресс-служба Центрального военного округа. Девять человек пострадали при взрыве боеприпаса возле железной дороги на перегоне Улуй-Ачинск в Красноярском крае, четверо из них госпитализированы, в свою очередь сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"Да, ввели режим ЧС", — сказал он.
Ранее, 5 августа, пожар со взрывами произошел на территории одного из складов воинской части в Ачинском районе на западе Красноярского края. Тогда также был введен режим ЧС, из населенных пунктов, расположенных в радиусе 20 километров от места ЧП, были эвакуированы более 16 тысяч человек. Шестого августа пожар был ликвидирован, жители стали возвращаться в свои дома. Больше всего пострадала Каменка, где были выбиты окна, повреждены крыши и двери — как в многоквартирных домах, так и частной застройке.
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Происшествия , РИА Новости , Ачинск , Красноярский Край
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