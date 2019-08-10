Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Торнадо пронесся по Люксембургу 

Lenta.ru + ещё 10 1 час назад
Торнадо пронесся по Люксембургу вечером 9 августа, в результате чего пострадали 14 человек. Как пишет Deutsche Welle, похожий вихрь также прошел по Амстердаму.
В Люксембурге непогода затронула город Петанж и коммуну Кердженг недалеко от границы с Францией и Бельгией. По информации властей, в общей сложности повреждены около 160 зданий. Последствия попали на видео: некоторые улицы оказались завалены обломками. Немного пострадал также французский департамент Мёрт и Мозель.
Люксембургское торнадо очевидцы засняли с эффектом замедленного движения. На кадрах видно, что в воздухе летают достаточно большие обломки и мусор. Амстердамский вихрь, двигающийся в сторону реки, запечатлели с высоты. При этом неясно, соответствовала ли скорость ветра в нем торнадо.
Издание отмечает, что торнадо в Европе встречаются гораздо реже, чем на территории США. При этом в последний раз жертвы от этого явления на европейской территории были зафиксированы в ноябре 2016 года недалеко от итальянской столицы, Рима.
Последние новости
На Украине рассказали о жестком уроке Зеленскому от Путина и Меркель Стало известно о плохом здоровье Горбачева Раскрыта причина взрыва на полигоне в Северодвинске
Комментарии
Происшествия , Видео , Погода , Deutsche Welle , Амстердам , Бельгия , Люксембург , Франция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Украине Венедиктова предложили обменять на Сенцова
Украина и Турция создадут высокоточное оружие7
Концерт начался на проспекте Сахарова в Москве9
В Москве начался согласованный митинг22
Названо количество участников митинга в Москве49
Видео
00:25
Взрыв на полигоне: люди погибли при испытании двигателя
Происшествия Статьи
00:41
В Москве начался согласованный митинг
Общество
02:43
В МВД объяснили задержание Соболь
Происшествия
01:15
Белорус протащил на себе вереницу из15 МАЗов
СНГ В мире
01:59
Торнадо пронесся по Люксембургу
Происшествия Погода
00:41
Раскрыта причина смерти Аллы Вербер
Общество
02:41
Наргиз рассказала о конфликте с Фадеевым
Шоу-бизнес
00:38
Вопрос Трампа рассмешил Скабееву
Общество
00:39
Восстановлена полная картина убийства Михаила Круга
Криминал Происшествия
05:54
Задержаны еще два фигуранта «дела 27 июля»
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение