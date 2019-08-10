Торнадо пронесся по Люксембургу

Торнадо пронесся по Люксембургу вечером 9 августа, в результате чего пострадали 14 человек. Как пишет Deutsche Welle, похожий вихрь также прошел по Амстердаму

В Люксембурге непогода затронула город Петанж и коммуну Кердженг недалеко от границы с Францией Бельгией . По информации властей, в общей сложности повреждены около 160 зданий. Последствия попали на видео: некоторые улицы оказались завалены обломками. Немного пострадал также французский департамент Мёрт и Мозель.

Люксембургское торнадо очевидцы засняли с эффектом замедленного движения. На кадрах видно, что в воздухе летают достаточно большие обломки и мусор. Амстердамский вихрь, двигающийся в сторону реки, запечатлели с высоты. При этом неясно, соответствовала ли скорость ветра в нем торнадо.

Издание отмечает, что торнадо в Европе встречаются гораздо реже, чем на территории США. При этом в последний раз жертвы от этого явления на европейской территории были зафиксированы в ноябре 2016 года недалеко от итальянской столицы, Рима.