Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Геленджике задержали авиадебошира на самолете из Екатеринбурга 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Полиция в Геленджике задержала авиадебошира, прибывшего на курорт екатеринбургским рейсом, прямо с борта его доставили в дежурную часть, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по ЮФО.
"Сотрудникам транспортной полиции в аэропорту Геленджик поступило сообщение от диспетчера о том, что на борту самолета сообщением Екатеринбург-Геленджик находится пассажир, который нарушает общественный порядок, выражается нецензурной бранью, на неоднократные замечания бортпроводников не реагирует. По прибытию самолета полицейские доставили правонарушителя в линейное отделение полиции", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, авиадебоширом оказался 41-летний житель Челябинска, в отношении него возбуждено административное дело по статье "Мелкое хулиганство.
Последние новости
Россию могут наказать "за грубое невмешательство" в германские выборы В Махачкале люди вышли на площадь после слов Кадырова о Шамиле В Крыму прокомментировали заявление Эрдогана о статусе полуострова
Происшествия , МВД , Геленджик , Екатеринбург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЕС озаботился поиском жителей Донбасса среди россиян5
Пока вы не уснули: главное богатство Украины продадут за бесценок154
Сдали нервы. Водитель выкинул чиновника из авто415
Восстановлена полная картина убийства Михаила Круга140
Малахов: перед смертью Вербер получила мистический знак8
Видео
00:39
Восстановлена полная картина убийства Михаила Круга
Криминал Происшествия
05:54
Задержаны еще два фигуранта «дела 27 июля»
Происшествия Общество
03:40
Тайная сторона жизни Аллы Вербер
Шоу-бизнес
00:41
Малахов: перед смертью Вербер получила мистический знак
Шоу-бизнес
03:58
ЕС озаботился поиском жителей Донбасса среди россиян
В мире
07:52
МИД отчитал американского дипломата
Политика Другое
00:37
Пока вы не уснули: главное богатство Украины продадут за бесценок
В мире
01:26
Захарова опубликовала свое фото в угрожающей позе
Политика Другое
00:58
Под Ачинском произошли новые взрывы, есть пострадавшие
Происшествия
00:49
Чемпионку России осудили на три года
Происшествия Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение