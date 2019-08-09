В Геленджике задержали авиадебошира на самолете из Екатеринбурга

Полиция в Геленджике задержала авиадебошира, прибывшего на курорт екатеринбургским рейсом, прямо с борта его доставили в дежурную часть, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по ЮФО. "Сотрудникам транспортной полиции в аэропорту Геленджик поступило сообщение от диспетчера о том, что на борту самолета сообщением Екатеринбург-Геленджик находится пассажир, который нарушает общественный порядок, выражается нецензурной бранью, на неоднократные замечания бортпроводников не реагирует. По прибытию самолета полицейские доставили правонарушителя в линейное отделение полиции", — говорится в сообщении. По данным ведомства, авиадебоширом оказался 41-летний житель Челябинска, в отношении него возбуждено административное дело по статье "Мелкое хулиганство.