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В Ачинском районе после новых взрывов вновь ввели режим ЧС 

RT на русском + ещё 8 1 час назад
Фото: Reuters
Власти Ачинского районе Красноярского края объявили режим ЧС после повторных взрывов на складе под Ачинском. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на пресс-службу районном администрации.
«В настоящее время в районе действует режим ЧС регионального уровня реагирования», — говорится в сообщении.
Ранее на складе боеприпасов под Ачинском произошли новые взрывы. По последним данным, число пострадавших составило девять человек.
В связи с произошедшим было принято решение перевезти жителей деревни Каменка в посёлок Малиновка.
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Происшествия , Интерфакс , Ачинск , Красноярский Край
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