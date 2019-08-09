В Ачинском районе после новых взрывов вновь ввели режим ЧС

Власти Ачинского районе Красноярского края объявили режим ЧС после повторных взрывов на складе под Ачинском . Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на пресс-службу районном администрации.

«В настоящее время в районе действует режим ЧС регионального уровня реагирования», — говорится в сообщении.

Ранее на складе боеприпасов под Ачинском произошли новые взрывы. По последним данным, число пострадавших составило девять человек.

В связи с произошедшим было принято решение перевезти жителей деревни Каменка в посёлок Малиновка.