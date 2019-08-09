Замгубернатора Хакасии выкинули из машины посреди поля

Заместителя губернатора Хакасии Константина Харисова оставили одного в 300 километрах от республиканского центра. Это сделал водитель его служебного автомобиля. Об этом сообщил местный портал «Агентство информационных сообщений» со ссылкой на источники в правительстве региона.

По предварительным данным, инцидент произошел из-за поведения Харисова. «Он настолько по-хамски вел себя с водителем своей служебной машины, что шофер не выдержал и выбросил высокопоставленного чиновника из автомобиля в чистом поле», — пишет издание.

В материале уточняется, что замгубернатора отправился в Орджоникидзевский район и в пути сделал остановку в кафе, во время которой к нему за столик подсел водитель. Это возмутило чиновника.

В продолжении поездки, шофер вытащил Харисова из машины и оставил под селом Сарала в 290 километрах от столицы региона. На звонок «URA.RU» в пресс-службе правительства Хакасии не ответили.