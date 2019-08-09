Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Замгубернатора Хакасии выкинули из машины посреди поля 

Ura.Ru 9 минут назад
Фото: Константин Харисов (третий слева) повздорил с водителем Фото: сайт Правительство Республики Хакасия r-19.ru
Заместителя губернатора Хакасии Константина Харисова оставили одного в 300 километрах от республиканского центра. Это сделал водитель его служебного автомобиля. Об этом сообщил местный портал «Агентство информационных сообщений» со ссылкой на источники в правительстве региона.
По предварительным данным, инцидент произошел из-за поведения Харисова. «Он настолько по-хамски вел себя с водителем своей служебной машины, что шофер не выдержал и выбросил высокопоставленного чиновника из автомобиля в чистом поле», — пишет издание.
В материале уточняется, что замгубернатора отправился в Орджоникидзевский район и в пути сделал остановку в кафе, во время которой к нему за столик подсел водитель. Это возмутило чиновника.
В продолжении поездки, шофер вытащил Харисова из машины и оставил под селом Сарала в 290 километрах от столицы региона. На звонок «URA.RU» в пресс-службе правительства Хакасии не ответили.
Ura.Ru: последние новости
Эксперт: новые данные о крушении Boeing на Донбассе докажут невиновность России Налетчики расстреляли посетителей торгового центра в Техасе. Есть жертвы. ВИДНО В районе Красноярского края ввели режим ЧС из-за взрывов боеприпасов на складе
Комментарии2
Происшествия , Республика Хакасия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Восстановлена полная картина убийства Михаила Круга28
«Поднятие над Крымом флага Украины» высмеяли в Сети127
Лукашенко дал поручение спецслужбам1
Украина объяснила пролет самолета из России80
Под Ачинском произошли новые взрывы, есть пострадавшие6
Видео
00:39
Восстановлена полная картина убийства Михаила Круга
Криминал Происшествия
05:54
Задержаны еще два фигуранта «дела 27 июля»
Происшествия Общество
03:40
Тайная сторона жизни Аллы Вербер
Шоу-бизнес
07:52
МИД отчитал американского дипломата
Политика Другое
00:58
Под Ачинском произошли новые взрывы, есть пострадавшие
Происшествия
00:49
Чемпионку России осудили на три года
Происшествия Другое
00:44
«Поднятие над Крымом флага Украины» высмеяли в Сети
Украина В мире
00:38
Украина объяснила пролет самолета из России
В мире Украина
05:13
Опасность сохраняется: что шторм сделал с Москвой
Погода Новости Москвы
00:31
Россия отреагировала на «захват» Японией Курил
Азия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение