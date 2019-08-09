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Под Ачинском произошли новые взрывы, есть пострадавшие 

Рамблер + ещё 2 11 минут назад
На военном складе под Ачинском в Красноярском крае вновь взрываются снаряды, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
ЧП под Ачинском: люди бежали с детьми на руках
Источник заявил, что произошли два взрыва после попадания молнии в снаряды.
По предварительной информации, пострадали пять человек — военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов.
Также сообщается, что жителей деревни Каменка эвакуируют из населенного пункта в связи с ухудшением гидрометеоусловий.
5 августа в войсковой части 74008 в деревне Каменка в Ачинском районе Красноярского края прогремели взрывы на складе с боеприпасами. Из населенных пунктов, расположенных в радиусе 15 км от места ЧП, были эвакуированы или выехали самостоятельно более 16 тысяч человек. В результате происшествия погиб один человек, 13 человек получили ранения.
Происшествия , Видео , МВД , Интерфакс , Ачинск , Красноярский Край
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