Под Ачинском произошли новые взрывы, есть пострадавшие

Источник заявил, что произошли два взрыва после попадания молнии в снаряды.

По предварительной информации, пострадали пять человек — военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов

Также сообщается, что жителей деревни Каменка эвакуируют из населенного пункта в связи с ухудшением гидрометеоусловий.

5 августа в войсковой части 74008 в деревне Каменка в Ачинском районе Красноярского края прогремели взрывы на складе с боеприпасами. Из населенных пунктов, расположенных в радиусе 15 км от места ЧП, были эвакуированы или выехали самостоятельно более 16 тысяч человек. В результате происшествия погиб один человек, 13 человек получили ранения.