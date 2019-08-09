Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Появились результаты экспертиз по делу судьи Елены Хахалевой 

Lenta.ru 43 минуты назад
Лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции России провела ряд экспертиз, в ходе которых были исследованы фото и видео, ранее фигурировавшие в публикациях против судьи Елены Хахалевой из Краснодара. Это следует из документов, имеющихся в распоряжении «Ленты.ру».
«Различия видны даже не обладающим специальными познаниями, но для однозначного правового вывода проведена экспертиза. Сравнивались два женских лица со снимков, сделанных примерно в одно время. Один из них — судья Хахалева в молодости, второй медиа преподносили как ее же в окружении криминальных авторитетов. Эксперт перечисляет: разная конфигурация лица, разные нос и ширина переносицы, по-разному взаиморасположены брови, на одном снимке глаза овальные, на другом миндалевидные, разные внутренние углы глаз и так далее, — комментирует результаты экспертизы член научно-консультативного совета при Арбитражном суде города Москвы, почетный президент Молодежного союза юристов России Дмитрий Замышляев. —Однозначный вывод эксперта — на фото будущей судьи Хахалевой, сделанном в 1990-е, и на фото молодой женщины в окружении криминальных авторитетов совершенно разные персоны».
Из ответа, полученного от ГУ МВД по Краснодарскому краю, также следует, что «информация о проведении каких-либо оперативно-розыскных мероприятий „опрос“ с использованием видеозаписи в отношении Бухникашвили Резвана Владимировича отсутствует», но вместе с тем средства массовой информации ссылались на эту запись.
Еще одна экспертиза показала, что в телевизионном сюжете о судье Хахалевой намеренно используется «введение в заблуждение коллективного адресата», когда предположения и субъективные мнения (например, об отсутствии у нее диплома юриста) выдаются за реальные факты.
Ранее СМИ сообщали, что Сухумский государственный университет в Тбилиси подтвердил получение будущей судьей Еленой Хахалевой диплома о юридическом образовании.
«Эта ситуация показательна с точки зрения манипулирования общественным мнением. Скандализация это инструмент давления и в такой ситуации может оказаться любой другой суд: когда крупный бизнес хочет получить конкретное решение от судьи, он может прийти и сказать — слышали про эту историю? У вас может быть то же самое», — подытожил выводы экспертизы Дмитрий Замышляев.
Последние новости
Объяснена перевозка в Москву раненых при взрыве на полигоне ВМФ Стали известны последствия шторма в Москве Россиян захотели оставить без дешевых лекарств
Комментарии17
Происшествия , Видео , Елена Хахалева , Минюст РФ , МВД , Lenta.ru , Краснодар
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Мочиться в вино и боржоми»: Гварамия выдвинули обвинения126
«Друг Путина» намерен захватить власть в Италии40
Взрыв на полигоне: появились сообщения об облучении177
Спецназ ВСУ рискнул жизнью из-за носков9
Осужденная чемпионка пожаловалась на условия в СИЗО22
Видео
05:54
Задержаны еще два фигуранта «дела 27 июля»
Происшествия Общество
07:52
МИД отчитал американского дипломата
Политика Другое
00:49
Чемпионку России осудили на три года
Происшествия Другое
05:13
Опасность сохраняется: что шторм сделал с Москвой
Погода Новости Москвы
00:31
Россия отреагировала на «захват» Японией Курил
Азия В мире
00:35
«Этот человек не понимает намеков»
В мире СНГ
01:09
Зеленский не договорился с Варфоломеем
В мире Общество
03:52
Почему в США растет поддержка Трампа
США Статьи
04:46
Россия вмешалась в конфликт в Киргизии
Политика В мире
07:22
Пользователи хотят LITTLE BIG на Евровидении 2020
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть