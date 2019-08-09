Появились результаты экспертиз по делу судьи Елены Хахалевой

«Различия видны даже не обладающим специальными познаниями, но для однозначного правового вывода проведена экспертиза. Сравнивались два женских лица со снимков, сделанных примерно в одно время. Один из них — судья Хахалева в молодости, второй медиа преподносили как ее же в окружении криминальных авторитетов. Эксперт перечисляет: разная конфигурация лица, разные нос и ширина переносицы, по-разному взаиморасположены брови, на одном снимке глаза овальные, на другом миндалевидные, разные внутренние углы глаз и так далее, — комментирует результаты экспертизы член научно-консультативного совета при Арбитражном суде города Москвы, почетный президент Молодежного союза юристов России Дмитрий Замышляев. —Однозначный вывод эксперта — на фото будущей судьи Хахалевой, сделанном в 1990-е, и на фото молодой женщины в окружении криминальных авторитетов совершенно разные персоны».

Из ответа, полученного от ГУ МВД по Краснодарскому краю, также следует, что «информация о проведении каких-либо оперативно-розыскных мероприятий „опрос“ с использованием видеозаписи в отношении Бухникашвили Резвана Владимировича отсутствует», но вместе с тем средства массовой информации ссылались на эту запись.

Еще одна экспертиза показала, что в телевизионном сюжете о судье Хахалевой намеренно используется «введение в заблуждение коллективного адресата», когда предположения и субъективные мнения (например, об отсутствии у нее диплома юриста) выдаются за реальные факты.

Ранее СМИ сообщали, что Сухумский государственный университет в Тбилиси подтвердил получение будущей судьей Еленой Хахалевой диплома о юридическом образовании.