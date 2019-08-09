Гварамия обвинен в финансовых махинациях

Главная прокуратура Грузии выдвинула обвинение бывшему генеральному директору "Рустави 2" Нику Гварамия в финансовых махинациях, которые привели к ущербу телекомпании в размере более 7 миллионов лари (порядка 2,38 миллиона долларов).

Ника Гварамия был вызван в пятницу, 9 августа, в Главную прокуратуру для предъявления обвинения. Ведомство будет ходатайствовать об аресте бывшего генерального директора телекомпании, сообщает "Интерфакс".

Гварамия уже вызывался на допрос 2 августа по делу о финансовых нарушениях и злоупотреблениях в "Рустави 2". Поводом для этого стало заявление адвоката владельца 9 процентов акций телекомпании Нино Нижарадзе

Грузинская частная телекомпания оказалась в центре скандала после высказываний телеведущего Георгия Габуния, который оскорбительно высказался в адрес российской власти. Это привело к тому, что Госдума приняла ряд экономических мер по противостоянию антироссийским провокациям в Грузии. При этом президент России Владимир Путин высказался против введения санкций.

18 июля новый владелец "Рустави 2" Кибар Халваши уволил прежнего генерального директора Нику Гварамия и назначил на эту должность своего адвоката Паату Салию.