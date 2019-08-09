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Гварамия обвинен в финансовых махинациях 

Вести.Ru 31 минуту назад
Фото: facebook
Главная прокуратура Грузии выдвинула обвинение бывшему генеральному директору "Рустави 2" Нику Гварамия в финансовых махинациях, которые привели к ущербу телекомпании в размере более 7 миллионов лари (порядка 2,38 миллиона долларов).
Ника Гварамия был вызван в пятницу, 9 августа, в Главную прокуратуру для предъявления обвинения. Ведомство будет ходатайствовать об аресте бывшего генерального директора телекомпании, сообщает "Интерфакс".
Гварамия уже вызывался на допрос 2 августа по делу о финансовых нарушениях и злоупотреблениях в "Рустави 2". Поводом для этого стало заявление адвоката владельца 9 процентов акций телекомпании Нино Нижарадзе.
Грузинская частная телекомпания оказалась в центре скандала после высказываний телеведущего Георгия Габуния, который оскорбительно высказался в адрес российской власти. Это привело к тому, что Госдума приняла ряд экономических мер по противостоянию антироссийским провокациям в Грузии. При этом президент России Владимир Путин высказался против введения санкций.
18 июля новый владелец "Рустави 2" Кибар Халваши уволил прежнего генерального директора Нику Гварамия и назначил на эту должность своего адвоката Паату Салию.
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Происшествия , Нино Нижарадзе , Владимир Путин , Госдума , Интерфакс , Грузия
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