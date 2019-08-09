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Осужденная российская чемпионка пожаловалась на условия в СИЗО 

Ридус + ещё 5 1 час назад
Фото: соцсети
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в России Борис Титов встретился с осужденной за мошенничество чемпионкой России по конному спорту Елизаветой Трощенковой. По данным Telegram-канала Mash, спортсменка и бизнес-леди, приговоренная к трем годам лишения свободы, жаловалась бизнес-омбудсмену на условия содержания.
Трощенкова не вернула партнеру по бизнесу сумму в три миллиона рублей, и тот обратился с жалобой в полицию. Уже после возбуждения уголовного дела женщина возвратила долг, но судебный процесс все же был доведен до конца. Сейчас она находится в московском следственном изоляторе № 6.
По тому же делу о мошенничестве проходит и муж Елизаветы Трощенковой — также тренер по конному спорту. Трехлетний сын подсудимой пары находится под опекой родственников.
По данным sports24.ru, Елизавета Трощенкова — не только чемпионка России по выездке, но и призер этапов Кубка Мира. Дважды — в 2018 и 2019 годах — министерство спорта РФ включало спортсменку в состав национальной сборной по выездке. Как сообщает Mash, Трощенкова рассчитывает вернуться в команду.
В некоторых российских исправительных колониях, впрочем, есть возможности для занятия футболом. На 10 августа в исправительной колонии в Алексеевке Белгородской области пройдет товарищеский матч между белгородским клубом «Салют» и тюремной командой «Золотой Лев». В составе последней играют скандально известные игроки сборной России по футболу Александр Кокорин и Павел Мамаев.
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Происшествия , Павел Мамаев , Борис Титов , Александр Кокорин , Минспорта , ФСИН
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