Осужденная российская чемпионка пожаловалась на условия в СИЗО

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в России Борис Титов встретился с осужденной за мошенничество чемпионкой России по конному спорту Елизаветой Трощенковой. По данным Telegram-канала Mash, спортсменка и бизнес-леди, приговоренная к трем годам лишения свободы, жаловалась бизнес-омбудсмену на условия содержания.

Трощенкова не вернула партнеру по бизнесу сумму в три миллиона рублей, и тот обратился с жалобой в полицию. Уже после возбуждения уголовного дела женщина возвратила долг, но судебный процесс все же был доведен до конца. Сейчас она находится в московском следственном изоляторе № 6.

По тому же делу о мошенничестве проходит и муж Елизаветы Трощенковой — также тренер по конному спорту. Трехлетний сын подсудимой пары находится под опекой родственников.

По данным sports24.ru, Елизавета Трощенкова — не только чемпионка России по выездке, но и призер этапов Кубка Мира. Дважды — в 2018 и 2019 годах — министерство спорта РФ включало спортсменку в состав национальной сборной по выездке. Как сообщает Mash, Трощенкова рассчитывает вернуться в команду.