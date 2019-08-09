Осужденная чемпионка пожаловалась на условия в СИЗО

Осужденная за мошенничество чемпионка России по конному спорту Елизавета Трощенкова недовольна условиями в СИЗО , сообщает «Мэш».

27-летняя Трощенкова — член сборной России по выездке, победитель российских и международных соревнований.

Сегодня стало известно, что Симоновский районный суд приговорил ее к трем годам лишения свободы по делу о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере, либо повлекшем лишение права гражданина на жилое помещение.

По данным «Мэша», спортсменка заняла у бизнес-партнера три миллиона рублей, не вернула вовремя, и тот обратился в полицию. Трощенкова отдала долг в ходе следствия, однако дело все равно дошло до суда, и тот приговорил ее к реальному сроку.

Защита девушки опротестовала решение в вышестоящей инстанции. Сейчас Трощенкова находится в московском следственном изоляторе №6.