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Осужденная чемпионка пожаловалась на условия в СИЗО 

Рамблер + ещё 6 25 минут назад
Осужденная за мошенничество чемпионка России по конному спорту Елизавета Трощенкова недовольна условиями в СИЗО, сообщает «Мэш».
27-летняя Трощенкова — член сборной России по выездке, победитель российских и международных соревнований.
Сегодня стало известно, что Симоновский районный суд приговорил ее к трем годам лишения свободы по делу о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере, либо повлекшем лишение права гражданина на жилое помещение.
По данным «Мэша», спортсменка заняла у бизнес-партнера три миллиона рублей, не вернула вовремя, и тот обратился в полицию. Трощенкова отдала долг в ходе следствия, однако дело все равно дошло до суда, и тот приговорил ее к реальному сроку.
Защита девушки опротестовала решение в вышестоящей инстанции. Сейчас Трощенкова находится в московском следственном изоляторе №6.
На днях бизнес-омбудсмен Борис Титов рассказал, что 20 сидящих в этом СИЗО предпринимательниц, в том числе Трощенкова, пожаловались ему на условия содержания, несправедливость избранной меры пресечения и нарушение своих прав.
Комментарии14
Происшествия , Видео , Борис Титов , ФСИН
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