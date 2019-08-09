В Сирии исчез российский активист 

Посольство России в Сирии выясняет обстоятельства исчезновения лидера общественного движения против рабства «Альтернатива» Олега Мельникова. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.
«Как только появилась первая информация о пропаже российского гражданина, консульские сотрудники посольства РФ в Сирии начали выяснять обстоятельства», — сказала она на брифинге.
Работа по поиску Мельникова ведется, о результатах будет сообщено дополнительно, отметила Захарова.
Ранее принадлежащий Григорию Березкину РБК сообщил, что 7 августа Олег Мельников направился с группой волонтеров в район Идлиба, однако в установленное время его группа на связь не вышла.