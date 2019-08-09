В Сирии исчез российский активист

«Как только появилась первая информация о пропаже российского гражданина, консульские сотрудники посольства РФ в Сирии начали выяснять обстоятельства», — сказала она на брифинге.

Работа по поиску Мельникова ведется, о результатах будет сообщено дополнительно, отметила Захарова.