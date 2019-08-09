Российский город атаковала смертельно опасная лихорадка

Краснодаре зафиксировали семь случаев заражения смертельно опасной лихорадкой Западного Нила, которая передается через укусы комаров. Об этом сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Отмечается, что по случаям заболевания назначено эпидемиологическое расследование, осуществляется энтомологический мониторинг за переносчиками — комарами и другими кровососущими членистоногими.

Лихорадка Западного Нила протекает в виде острого лихорадочного заболевания и в ряде случаев может привести к тяжелым поражениям центральной нервной системы и летальным исходам. В России вирус наиболее распространен на юге европейской части, а также в некоторых регионах Сибири и Дальнего Востока, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в России стало больше регионов с эпидемией ВИЧ. Так, в 13 регионах страны за последние три года более 1 процента жителей оказались носителями ВИЧ. Отмечалось, что в аналогичной статистике по заболеваемости ВИЧ за 2015 год таких регионов было девять — то есть более чем на 30 процентов меньше, чем в 2018 году.