Канадец отбился от медведя гризли перочинным ножом

Жителя Британской Колумбии Колина Даулера сегодня могло бы не быть в живых, если бы не маленький карманный нож и пять работников лесного хозяйства. Канадец 29 июля катался на горном велосипеде по лесной дороге примерно в 300 километрах к северу от Ванкувера и внезапно наткнулся на медведя гризли.

В этом уединенном уголке Даулер изучал пешеходные маршруты на горе Доуги, названной в честь его деда. Они с братом собирались позднее совершить восхождение. Мужчина переночевал в лесу и уже собирался домой, но внезапно за поворотом столкнулся с опасным зверем.

Он надеялся, что, как и большинство медведей, гризли предпочтет избежать контакта с человеком и вернется в лес. Турист слышал мнение провинциальных специалистов по охране природы, которые считают, что неспровоцированные атаки медведей крайне редки. Гризли был примерно в 30 метрах — «слишком близко, на мой взгляд», признался Даулер в беседе с корреспондентом «Би-би-си». Пока он размышлял над тем, что делать — проехать на велосипеде мимо медведя или остаться на месте — животное продолжало приближаться, как казалось естественным шагом.

Даулер снял свой рюкзак и сошел с велосипеда, взяв в руки походные палки, чтобы использовать их как «некое подобие сдерживающего фактора», поставив между собой и гризли. «Я был напуган, но был момент, когда я подумал: „Чувак, было бы здорово снять это на видео“», — признался мужчина. Гризли продолжал двигаться вперед параллельно велосипеду, пока его крестец почти не прошел заднее колесо. Затем зверь повернул влево, и встал позади него. Тут стало реально страшно.

Продолжая держать велосипед между собой и медведем, Даулер сильно ткнул зверя палкой, что привело к началу настоящего конфликта. Он помнит, как пытался вести переговоры с гризли, говоря: «Я знаю, что это ваша территория, я просто прохожу — мы не должны ссориться». Но медведь принялся наносить человеку «методичные, тяжелые удары», которые становились все увесистее и сильнее. Даулеру пришлось бросить в него свой велосипед. Гризли бросился и укусил его в живот под ребрами.

«Я почувствовал страшную боль, горячую кровь, я ощутил себя тряпочной куклой, которую медведь схватил за бок и поволок», — признался мужчина. Зверь бросил его на землю и принялся кусать за бедра. Даулер сначала попытался выколоть гризли глаза, а затем притвориться мертвым. Потом он дотянулся до ножа в правом кармане брюк. Было страшно больно, он слышал, как стучат медвежьи зубы о его кости.

Он ударил медведя ножом в шею. Полилась кровь, зверь отпустил его и ушел обратно туда, откуда появился. Даулер отрезал рукав рубашки, чтобы использовать его как жгут для раненой ноги, сел на велосипед и сумел проехать семь километров до лагеря, где просто рухнул.

На его удачу в лагере было пять человек, которые знали все о первой помощи. Они просто спасли жизнь Даулеру. «Они — настоящие герои этой истории, потому что я ни за что бы не справился без них», — заключил мужчина.

Лесники вызвали воздушную скорую помощь, врачи сделали спасительное переливание крови, прежде чем отправить в больницу Ванкувера, и теперь Даулер медленно и мучительно восстанавливается после нападения.

Егеря выследили медведя в лесу, и он был ликвидирован. Сотрудники лесной охраны уверены, что это был тот самый зверь, который напал на Даулера — у него была рана от ножа на шее.

Британская Колумбия — настоящая страна медведей. В этой провинции насчитывается около 15 тысяч гризли и от 120 до 150 тысяч черных медведей. Ежегодно приходит от 14 до 25 тысяч сообщений о встречах с этими зверями или нападениями. Большая часть конфликтов связана с тем, что животные пристрастились к источникам человеческой пищи, таким как разбросанный мусор или неубранные барбекю. Небольшой процент звонков заканчивается тем, что медведя убивают, поскольку он представляет опасность для человека.

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