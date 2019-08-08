Под Мурманском пропали четверо туристов из Петербурга

Женщина утверждает, что один из пропавших — офицер запаса, который ранее служил в Заозерске. Фамилия одного из пропавших — Каратаев Виктор Александрович, 1966 года рождения, сообщает сайт телеканала «Рен-ТВ».

«Приехали из Санкт-Петербурга на рыбалку, 2 августа. Трое мужчин и женщина — жена одного из пропавших. С тех пор не выходят на связь с родными. Кто оформлял им пропуск — не знаем», — написала в сообщество жителей города знакомая пропавших.