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Под Мурманском пропали четверо туристов из Петербурга 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС/Денис Абрамов
В Мурманской области пропали четверо туристов из Санкт-Петербурга, отправившихся на рыбалку недалеко от закрытого города Заозерска, сообщила неназванная знакомая пропавших петербуржцев.
Женщина утверждает, что один из пропавших — офицер запаса, который ранее служил в Заозерске. Фамилия одного из пропавших — Каратаев Виктор Александрович, 1966 года рождения, сообщает сайт телеканала «Рен-ТВ».
«Приехали из Санкт-Петербурга на рыбалку, 2 августа. Трое мужчин и женщина — жена одного из пропавших. С тех пор не выходят на связь с родными. Кто оформлял им пропуск — не знаем», — написала в сообщество жителей города знакомая пропавших.
Родственники исчезнувших туристов обратились за помощью в МЧС, однако ответа из ведомства пока нет.
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Происшествия , МЧС , Заозерск , Мурманск , Мурманская Область , Санкт-Петербург
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