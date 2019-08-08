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Российские полицейские накрыли ОПГ сутенеров с десятками проституток 

Lenta.ru 33 минуты назад
Фото: globallookpress.com
В Забайкальском крае сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся организацией проституции. Об этом в четверг, 8 августа, в пресс-службе УМВД по региону сообщили «Байкал-Daily».
По данным ведомства, организатором является 32-летняя жительница Читы. Вместе с ней по местам жительства были задержаны еще трое предположительных участников группы. В ходе обысков у них изъяли электронные носители и записи, указывающие на преступную деятельность.
В отношении них возбуждены уголовные дела по статьям 241 («Организация занятия проституцией») и 240 («Вовлечение в занятие проституцией») УК России. В настоящее время фигуранты арестованы.
Известно, что в группе существовали строгие правила работы, за их нарушение которых проститутки платили штрафы. Также подозреваемые прибегали к угрозам, чтобы те продолжали работать. Девушкам предоставляли жилье, транспорт и мобильные телефоны.
Как сообщает РЕН ТВ, на группу работало несколько десятков проституток.
7 августа сообщалось, что полицейские задержали директора сети российских стриптиз-клубов и его возможных подельников по подозрению в вовлечении в занятие проституцией. Администраторы заведений в Саранске, Ижевске и Твери, привлекли к незаконной деятельности не менее девяти женщин.
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Происшествия , МВД , Забайкальский Край , Чита
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