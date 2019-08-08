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В Киргизии начали розыск организаторов беспорядков 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
МВД Киргизии устанавливает личности организаторов беспорядков в Бишкеке и его южных пригородах, заявила глава пресс-службы министерства Карима Аманкулова.
«Проводятся мероприятия по установлению и задержанию организаторов беспорядков», — передает ее слова ТАСС.
Экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева задержали в четверг после повторной операции правоохранительных органов. В среду попытка оказалась неудачной, в ходе столкновений со сторонниками экс-президента погиб один спецназовец, десятки человек пострадали.
В четверг Атамбаев был доставлен в здание МВД в Бишкеке на допрос. Около 1 тыс. его сторонников выдвинулись от резиденции в Бишкек, однако силовики их разогнали.
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Происшествия , СНГ , Алмазбек Атамбаев , МВД , ИТАР-ТАСС , Бишкек , Кыргызстан
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