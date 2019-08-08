Сжег заживо: ростовчанина осудили за убийство семьи

Ростовский суд вынес приговор мужчине, сжегшему заживо трех дочерей своей сожительницы. Все погибшие были несовершеннолетними, при этом одна из них находилась на пятом месяце беременности. Мать девочек успела вовремя покинуть горящий дом — ее доставили в больницу с ожогами. Огнем также была уничтожена соседняя квартира — материальный ущерб составил свыше 3,5 млн рублей.

Суд в Ростове-на-Дону вынес приговор жителю станицы Егорлыкская, устроившему поджог в доме своей сожительницы. В пожаре погибли двое детей и беременная девушка, сообщила пресс-секретарь суда Дина Боброва.

По данным следствия, инцидент произошел 29 июня прошлого года. Тогда 33-летний Яков Жильцов находился в квартире своей сожительницы и распивал вместе с ней алкогольные напитки. В ходе застолья пара поссорилась, после чего мужчина взял канистру с бензином и вышел в коридор. Там он разлил горючую жидкость и поджег ее. Огонь распространился по всей квартире.

В результате пожара погибли три несовершеннолетних дочери хозяйки квартиры — шести, восьми и 17 лет. Старшая при этом была на пятом месяце беременности.

Мать погибших успела вовремя покинуть горящий дом — позже ее доставили в больницу с ожогами.

«Девочки, мои девочки. Как жить дальше. Я не знаю, как мне жить. Я пыталась вытащить старшую, тянула ее из дома, но не смогла», — рассказывала она порталу 161.ru.

Тяжело переживает утрату и родной отец девочек, с которым они проживали на постоянной основе.

«Дочки решили погостить у матери, ведь сейчас каникулы. Я их все время навещал, — говорил 161.ru мужчина. — Поверить не могу, что больше я никогда их не увижу».

По словам женщины, 33-летний Яков и до трагедии часто нападал на нее. Кроме того, он приставал к старшей дочери и требовал от нее прописку.

«Он часто меня бил. И в этот день меня по двору гонял. Потом напился, стал угрожать поджогом. Я вечером полицию вызвала, умолял забрать его куда-нибудь, но полицейские уехали, а он все сжег», — вспоминала Татьяна.

Вспыхнувшее пламя также распространилось на соседнюю квартиру. Материальный ущерб составил свыше 3,5 миллионов рублей.

«Дом был саманный, лишь стены облицованы кирпичом. Строение вспыхнуло вмиг. За семь минут сгорело все. Соседи каким-то чудом спаслись. Проснулись от звука падающей крыши, схватили документы и выскочили на улицу. Успели только выгнать машину со двора. Старенький автомобиль — все, что у них осталось. Сейчас супруги живут у дочери», — отмечал в разговоре с местными СМИ сосед Константин.

Сам Жильцов получил в пожаре ожоги всего тела четвертой степени — после ЧП его положили в реанимацию. Мужчине удалось выжить — после выписки он сразу был задержан. В результате злоумышленнику было предъявлено обвинение по статьям «Убийство двух и более лиц», «Покушение на убийство» и «Уничтожение чужого имущества». Финальное заседание суда прошло в четверг, 8 августа.

«Приговором Ростовского областного суда Яков Жильцов признан виновным в указанных преступлениях, ему назначено наказание в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а остальной части срока в исправительной колонии строгого режима; с последующим ограничением свободы сроком на два года», — сообщили в суде.

В начале апреля 2019 года Московский областной суд вынес приговор в отношении девушки, организовавшей поджог дома и убийство матери, двух малолетних братьев и сестры ради наследства. Об этом сообщали в Следственном комитете РФ по Московской области.

В ходе проведенного расследования силовикам удалось установить, что преступление было спланировано заранее. 26-летняя Дарья Переверзева и ее молодой человек Дмитрий Колесников решили получить солидное наследство матери девушки.

Задуманное осуществил Дмитрий — именно он 7 сентября 2014 года приехал в дом к женщине, где сначала задушил ее, а потом и ее 12-летнего сына. После этого убийца облил свои вещи легковоспламеняющейся жидкостью и поджег их.

«В дальнейшем он разбил окно и от потока воздуха, поступившего в дом, начался пожар. При этом в комнате на втором этаже дома находились двое детей — 3-летние двойняшки. Установлено, что смерть 43-летней хозяйки дома и ее 12-летнего сына наступила от механической асфиксии, двух 3-летних двойняшек — от отравления угарным газом», — уточнили в СК.

Молодого человека Переверзевой Дмитрия Колесникова удалось задержать на следующий день. В ходе допроса он признался в умышленном убийстве четырех человек, а также назвал Дарью организатором преступления. С 2016 года он отбывает пожизненное наказание в тюрьме.

Сама Переверзева несколько лет скрывалась от правоохранителей за границей: задержать ее удалось только в 2018 году. Ей предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ «Организация убийства двух и более лиц, в том числе малолетнего, совершенного из корыстных побуждений» и в итоге 16 лети колонии. С осужденной также были взысканы 9 млн рублей в пользу потерпевших, сообщало РИА «Новости».