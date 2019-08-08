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Район Белого моря около взрыва на полигоне закрыли 

Газета.Ru 11 минут назад
Фото: РИА Новости
Район Двинского залива Белого моря в Архангельской области закрыли для гражданских судов. Об этом сообщает ТАСС.
По словам заместителя капитана морского порта «Архангельск» Сергея Козуба, залив был закрыт за два дня до взрыва на военном полигоне под Северодвинском, который произошел 8 августа.
Он добавил, что военные издают прибрежные предупреждения для судов, которые публикует капитан порта.
По мнению Козуба, участок будет закрыт до сентября, и это не связано с ЧП на военном полигоне.
Ранее сообщалось, что Минобороны подтвердило гибель двух человек во время взрыва на полигоне в Архангельской области.
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