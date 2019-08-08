Часть Белого моря закрыли после взрыва на полигоне

Участок Двинской губы Белого моря, неподалеку от которого произошел взрыв, закрыли для свободного плавания на месяц. Предупреждение о запрете опубликовано на сайте Администрации морских портов западной Арктики

Заместитель капитана морского порта «Архангельск» Сергей Козуб заявил ТАСС, что запрет не связан с ЧП на военном полигоне под Северодвинском.

«В Двинском заливе есть район, который закрыли военные. Военные издают ПРИПы (прибрежные предупреждения для судов — прим. ТАСС), капитан порта его публикует. 6-го числа [августа] был ПРИП», — сказал он.