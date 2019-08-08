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Самолет разбился в США, есть погибшие 

Газета.Ru + ещё 3 7 часов назад
Фото: РИА Новости
В четверг, 8 августа, во дворе жилого дома в городе Уиллоу-Гроув в США произошла авиакатастрофа, в результате которой погибли люди. Об этом информирует ТАСС.
Стало известно, что происшествие случилось на юго-востоке американского штата Пенсильвания после вылета самолета из пригорода пригороде Филадельфии.
Сообщается, что в авиакатастрофе погибли три человека. При этом никто из находившихся поблизости от случившегося людей не пострадал.
Как уточняется, конечный пункт назначения самолета пока неизвестен.
Ранее сообщалось об авиакрушении в Таджикистане.
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