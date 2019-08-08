Самолет разбился в США, есть погибшие

В четверг, 8 августа, во дворе жилого дома в городе Уиллоу-Гроув в США произошла авиакатастрофа, в результате которой погибли люди. Об этом информирует ТАСС.

Стало известно, что происшествие случилось на юго-востоке американского штата Пенсильвания после вылета самолета из пригорода пригороде Филадельфии.

Сообщается, что в авиакатастрофе погибли три человека. При этом никто из находившихся поблизости от случившегося людей не пострадал.

Как уточняется, конечный пункт назначения самолета пока неизвестен.

Ранее сообщалось об авиакрушении в Таджикистане.