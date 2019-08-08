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Илью Яшина арестовали за участие в несанкционированном митинге 14 июля в Москве 

ТАСС + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Хамовнический суд Москвы назначил 10 суток административного ареста незарегистрированному кандидату в депутаты Мосгордумы Илье Яшину, признав его виновным в участии в несанкционированном митинге 14 июля, сообщили ТАСС в суде.
"Хамовническим районным судом Москвы рассмотрен административный материал, предусмотренный ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ, в отношении Яшина И. В. по событиям 14.07.2019. Назначено наказание в виде административного ареста на 10 суток", — сказала представитель суда.
29 июля Щербинский суд Москвы признал Яшина виновным в административном правонарушении и назначил ему наказание в виде 10 суток ареста за призывы выходить на несанкционированную акцию протеста.
27 июля сотрудники полиции совместно с Росгвардией задержали более 1 тыс. человек за участие в несанкционированной акции в центре Москвы. Всего, по данным полиции, на эту акцию собралось более 3,5 тыс. человек. Власти заранее предупредили участников митинга об ответственности и недопустимости нарушения закона.
Прокуратурой Москвы проводится административное расследование в отношении 15 незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы, которые являются организаторами несанкционированных акций 14 и 27 июля.
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Комментарии
Происшествия , Илья Яшин , Росгвардия , Мосгордума , ИТАР-ТАСС , Москва
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