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Стало известно об уровне радиации на месте пожара в Северодвинске 

Lenta.ru + ещё 5 1 час назад
Фото: Губернатор Архангельской области Игорь Орлов Фото: Владимир Сергеев / РИА Новости
Радиационный фон в Северодвинске, где произошли взрыв пожар на территории военной части, находится в норме. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Министерство обороны.
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов заявил, что эвакуировать население не нужно.
В Минобороны также сообщили, что взрыв произошел при испытании жидкостной реактивной двигательной установки, также изделие загорелось. В ведомстве подтвердили смерть двух человек и заявили, что шестеро получили травмы.
По данным властей, ЧП произошло на военном объекте в селе Нёнокса Архангельской области. Около этого населенного пункта находится 45-й государственный центральный морской испытательный полигон ВМФ России
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Происшествия , Игорь Орлов , Министерство обороны , Архангельская Область , Северодвинск
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