Стало известно об уровне радиации на месте пожара в Северодвинске

Фото: Губернатор Архангельской области Игорь Орлов Фото: Владимир Сергеев / РИА Новости

Радиационный фон в Северодвинске , где произошли взрыв пожар на территории военной части, находится в норме. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Министерство обороны. Губернатор Архангельской области Игорь Орлов заявил, что эвакуировать население не нужно. Минобороны также сообщили, что взрыв произошел при испытании жидкостной реактивной двигательной установки, также изделие загорелось. В ведомстве подтвердили смерть двух человек и заявили, что шестеро получили травмы. По данным властей, ЧП произошло на военном объекте в селе Нёнокса Архангельской области. Около этого населенного пункта находится 45-й государственный центральный морской испытательный полигон ВМФ России