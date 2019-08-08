Взятых в заложники киргизских спецназовцев освободят утром

Спецназовцев, взятых в заложники при штурме дома экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева , освободят рано утром 8 августа. К такому соглашению пришел замглавы МВД страны Курсан Асанов со сторонниками политика.

«Замглавы МВД Курсан Асанов договорился с представителями Атамбаева, что спецназовцев ГКНБ (госкомитет нацбезопасности), которых держат в доме бывшего президента, отпустят рано утром», — пишет Sputnik Киргизия.

Напомним, что вечером 7 августа спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию Алмазбека Атамбаева в его доме в селе Кой-Таш. В результате 43 человека были ранены, начальник управления МВД по Чуйской области Самат Курманкулов находится в коме. Тем не менее, задержать Атамбаева так и не удалось.

Бывшего президента обвиняют в коррупции, незаконной трансформации земель, освобождении главы криминальной банды Азиза Батукаева и других преступлениях. Атамбаеву грозит пожизненный срок, политик все обвинения отрицает.

Атамбаев возглавлял страну с 2011 по 2017 год. Пока единственный всенародно избранный президент страны. После выборов Атамбаев добровольно передал бразды правления Сооронбаю Жээнбекову.