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Глава областной милиции в Киргизии перенес трепанацию черепа и впал в кому 

Lenta.ru + ещё 11 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Начальник Главного управления внутренних дел Чуйской области Киргизии Самат Курманкулов впал в кому после штурма резиденции бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики, передает РИА Новости.
В ведомстве заявили, что состояние Курманкулова остается крайне тяжелым, в настоящий момент он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
У начальника регионального главка МВД диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и ушиб головного мозга тяжелой степени. В больнице ему провели трепанацию черепа, после чего он впал в кому.
Ранее Госкомитет Нацбезопасности Киргизии обвинил сторонников бывшего киргизского лидера в убийстве спецназовца из снайперской винтовки. В ведомстве заверили, что бойцы спецназа применяли только резиновые пули, а со стороны дома отстреливались огнестрельным оружием.
7 августа сообщалось о начале второй попытки штурма резиденции в селе Кой-Таш. Пострадали 42 человека, еще один боец спецназа скончался в результате полученных травм.
Атамбаев возглавлял Киргизию в 2011-2017 годах. Против него ведется парламентское расследование, результаты которого будут переданы в прокуратуру. В отношении бывшего президента могут возбудить уголовное дело о коррупции, сокрытии доходов и выдаче наградного оружия членам бандитских группировок.
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Происшествия , Алмазбек Атамбаев , Генпрокуратура РФ , МВД , Кыргызстан
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