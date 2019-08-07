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Драка с поножовщиной произошла у моста в Петербурге 

Газета.Ru + ещё 2 46 минут назад
Фото: РИА Новости
В Санкт-Петернбурге у моста Александру Невскому произошла драка с поножовщиной. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Отмечается, что два автомобиля марки Hyundai и Daewoo остановились на специально выделенной зоне, затем около десяти человек вышли из транспортных средств. Между ними завязалась драка.
Уточняется, что в ходе инцидента несколько человек оказались на дорожной полосе, по которой осуществляли движение другие автомобили.
Заявляется, что один из участников драки получил ножевое ранение. Он госпитализирован.
ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области занимается розыском нападавшего, а также других участников конфликта.
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