Начался второй штурм резиденции Атамбаева 

Спецназ приступил ко второй попытке штурма резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш, передает «Интерфакс» со ссылкой на связанный с Атамбаевым телеканал «Апрель».
По данным телеканала, «коробка» спецназа направилась к дому экс-президента. Сторонники Атамбаева бросают в силовиков камни, столкновения продолжаются.
Ранее в Минздраве Киргизии сообщили, что один сотрудник спецназа скончался от ранений после спецоперации у дома Атамбаева.
«Один сотрудник спецназа был доставлен в крайне тяжелом состоянии с огнестрельным ранением в Бишкекский центр травматологии и ортопедии, был экстренно взят на операцию, но, несмотря на реанимационные мероприятия скончался», — приводит «Интерфакс» слова пресс-секретаря ведомства Жылдыз Айгерчиновой.