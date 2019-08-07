Сознавшийся в убийстве Круга киллер задушил двух сокамерников

Бывший киллер банды «Тверские волки» Александр Агеев, который, по неофициальным данным, признался в участии в убийстве певца Михаила Круга , убил двух сокамерников в колонии для пожизненно осужденных ИК-18, известной как «Полярная сова». Об этом «Московскому комсомольцу» сообщил источник в следствии.

«Он как машина для убийства, здоровенный качок, придушил их», — сказал собеседник издания.

По его словам, совершенные Агеевым убийства сокамерников затормозили мероприятия следствия по делу об убийстве Круга, которые могли завершиться на месяц раньше.

Агеев, со слов собеседника газеты, в ходе следственного эксперимента в доме певца «дал полный расклад» и заявил, что в Круга на самом деле стрелял не он, а другой член «Тверских волков» Дмитрий Веселов, которого убил еще один участник банды Александр Осипов , также пожизненно осужденный. По данным источника, 8 августа планируется проверить показания Агеева с Осиповым — тот будет показывать, где убивал Веселова и куда выбросил пистолет, который так и не был найден.

Помимо этого «Московский комсомолец» пишет, что в этот же день Следственный комитет собирается отчитаться о раскрытии убийства Круга.

Как сообщал Telegram-канал Baza, Осипов ранее дал показания на Агеева о причастности последнего к убийству Круга, а тот подтвердил его слова и написал чистосердечное признание. Осужденные уже встретились на очной ставке в Твери, их допросили следователи и оперативники.

Официальных комментариев со стороны правоохранительных органов по этому делу пока не поступало.

О проведении в доме Круга следственного эксперимента стало известно 6 августа. Позднее местное издание Tverigrad.ru сообщило, что туда привозили Агеева и что в Тверь также доставили Осипова.

Михаил Круг, автор и исполнитель песни «Владимирский централ», был убит в ночь на 1 июля 2002 года в своем доме в Твери. Артист получил несколько огнестрельных ранений, однако сам добрался до дома соседа, который отвез его в больницу, где шансонье и скончался. Преступление до сих пор не раскрыто; версия о причастности к нему Агеева фигурировала более десяти лет назад, но тогда не нашла подтверждения.