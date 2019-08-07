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Пожар начался в резиденции Атамбаева 

Газета.Ru 31 минуту назад
В резиденции бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева начался пожар. Об этом сообщает РИА "Новости".
Как отмечается, огонь горит рядом с домом экс-главы государства.
Уточняется, что там же слышны стрельба и выстрелы.
Как подчеркивается, помимо одиночных выстрелов резиновыми пулями слышны автоматные очереди.
Ранее сообщалось, что Атамбаев продолжает сопротивляться силовикам.
Бывшему президенту страны грозит пожизненный срок. Его обвиняют в узурпации власти и в коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека.
Кроме того, парламент Киргизии обвиняет его в освобождении по поддельным медицинским справкам лидера ОПГ Азиза Батукаева. Все эти обвинения Атамбаев назвал абсурдными.
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Происшествия , СНГ , Алмазбек Атамбаев , Кыргызстан
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