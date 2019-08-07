«Новые данные о крушении МН 17 докажут невиновность РФ»

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Эксперт: новые данные о крушении Boeing на Донбассе докажут невиновность России 

Ura.Ru 13 минут назад
Международная следственная группа должна изучить материалы немецкого детектива Йозефа Реша о крушении Boeing MH17 в Донбассе, чтобы доказать объективность своего расследования. Такое мнение «URA.RU» высказал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
«Считаю, что международная следственная группа просто обязана рассмотреть сведения, которые хочет обнародовать Йозеф Реш. Запад должен тщательно их изучить, они могут доказать невиновность России. Иначе в очередной раз можно будет говорить о предвзятости и тенденциозности расследования. Если же сделано этого не будет, то материалы, как мне кажется, рассмотрят Россия и Малайзия», — рассказал эксперт.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила «URA.RU», что российское внешнеполитическое ведомство пока не будет реагировать на заявления немецкого частного детектива о крушении Boeing MH17 в Донбассе.
«Наша позиция остается прежней, расследование должно быть максимально объективным», — отметила она в разговоре с корреспондентом агентства.
Ранее немецкий частный детектив Йозеф Реш, расследовавший крушение малайзийского Boeing над территорией Донбасса, сообщил о готовности обнародовать собранные им данные о причинах трагедии. Реш может обратиться с соответствующим предложением к России, Малайзии и другим странам. До этого Реш пытался передать собранную информацию Нидерландам, прокуратура которых руководит Совместной следственной группой (ССГ), но получил отказ.
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Комментарии10
Происшествия , Видео , Игорь Коротченко , Мария Захарова , Йозеф Реш , Boeing , МИД , Генпрокуратура РФ , Журнал "Национальная оборона"
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