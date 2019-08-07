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Избиение российского полицейского коллегами попало на видео 

Lenta.ru 1 час назад
В Ульяновске сотрудники полиции избили оперативника, который собрался перевестись на службу в другой регион. Видео инцидента опубликовал сайт 73online.ru.
На кадрах видно, как два человека в погонах и один в штатском напали на мужчину, пытавшегося пройти к выходу, скрутили его и ударили по лицу. В конце ролика ему удалось вырваться и убежать.
В беседе с журналистами пострадавший, 27-летний оперуполномоченный уголовного розыска Александр Протасов, рассказал, что драка произошла по указанию начальника отдела МВД «Ульяновский». Тот обвинил пришедшего на работу подчиненного в пьянстве и потребовал писать рапорт на увольнение. Причина негативного отношения, по мнению Протасова, заключалась в том, что он собирался перевестись на работу на Кавказ, где ему предложили более высокую должность.
После случившегося оперативник обратился с жалобами в Следственный комитет России и прокуратуру Ульяновска. А начальство районного главка полиции, по словам адвоката Алены Зызиной, «всеми силами пытается удалить видеозапись с потасовкой полицейских».
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Комментарии4
Происшествия , Видео , Криминал , СКР , МВД , Ульяновск
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