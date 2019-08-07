Избиение российского полицейского коллегами попало на видео

Ульяновске сотрудники полиции избили оперативника, который собрался перевестись на службу в другой регион. Видео инцидента опубликовал сайт 73online.ru.

На кадрах видно, как два человека в погонах и один в штатском напали на мужчину, пытавшегося пройти к выходу, скрутили его и ударили по лицу. В конце ролика ему удалось вырваться и убежать.

В беседе с журналистами пострадавший, 27-летний оперуполномоченный уголовного розыска Александр Протасов, рассказал, что драка произошла по указанию начальника отдела МВД «Ульяновский». Тот обвинил пришедшего на работу подчиненного в пьянстве и потребовал писать рапорт на увольнение. Причина негативного отношения, по мнению Протасова, заключалась в том, что он собирался перевестись на работу на Кавказ, где ему предложили более высокую должность.