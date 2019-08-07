Электричество убило тысячу свиней в российском регионе

В селе Сединкино Тюменской области около тысячи свиней погибли от удара электротоком. Об этом сообщил начальник управления ветеринарии региона Вадим Шульц, передает РИА Новости.

Инцидент произошел на одном из комплексов Мичуринской свиноводческой компании. Причиной стало замыкание на подстанции, утверждает Шульц. Он добавил, что было проведено вскрытие, которое исключило инфекционное заболевание животных.

Как пишет «Интерфакс», во время сильного ветра около фермы оборвало электрические провода, и, пока аварию устраняли, они лежали на влажной земле. Таким образом электрический ток дошел до корпуса с животными.

Отмечается, что туши свиней направлены на утилицзацию на завод в Ишиме.

Ранее в июле сообщалось, что упавший в тюменскую реку Туру кабель убил в ней рыбу. Очевидцы рассказали, что видели сильную вспышку, после чего рыба всплыла на поверхность воды. Они также утверждают, что люди, которые были на близстоящем корабле, погибли. Власти не комментировали эту информацию.