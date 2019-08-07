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На Алтае в результате камнепада погибла туристка 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Следователи по Республике Алтай выясняют обстоятельства гибели туристки из Екатеринбурга, получившей смертельные травмы во время камнепада у озера Дяраш-Кел, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
По данным ведомства, группа из восьми человек приехала в Усть-Коксинский район 2 августа, все туристы зарегистрировались в республиканском МЧС.
"Накануне днем, когда группа спускалась с горы у озера Дяраш-Кел в 50 километрах от села Кучерла, произошел камнепад. Пострадавшую забрал вертолет спасателей. Она умерла до прибытия в больницу", — говорится в сообщении.
Ведомство отмечает, что это случилось в сухую и безветренную погоду. По факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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Происшествия , МЧС , СКР , Алтай , Екатеринбург , Республика Алтай
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