На Алтае в результате камнепада погибла туристка

По данным ведомства, группа из восьми человек приехала в Усть-Коксинский район 2 августа, все туристы зарегистрировались в республиканском МЧС

"Накануне днем, когда группа спускалась с горы у озера Дяраш-Кел в 50 километрах от села Кучерла, произошел камнепад. Пострадавшую забрал вертолет спасателей. Она умерла до прибытия в больницу", — говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что это случилось в сухую и безветренную погоду. По факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.