В Сочи туристки выпали из катера, пытаясь сделать фото

Полиция проводит проверку по факту падения двух женщин с прогулочного катера в Сочи , которые пытались сделать фото, сообщает Сочинское ЛУ МВД России на транспорте.

Отмечается, что на пульт дежурного Сочинского ЛУ МВД России на транспорте поступило сообщение из морского порта Сочи о выпавших отдыхающих с прогулочного судна, находящегося в море.

"Две женщины, выйдя в море на прогулочном катере в составе экскурсионной группы, решили сфотографироваться на фоне морского пейзажа. Чтобы фото получились более удачными, дамы взобрались на спасательные плоты, расположенные в корме морского судна. От резкого дуновения ветра и покачивания катера, женщины не удержались и упали за борт", — говорится в сообщении.

Уточняется, что команда катера сбросила им спасательные круги, а командир проплывавшего рядом катера подобрал перепуганных в море женщин и довез до берега.