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В Сочи туристки выпали из катера, пытаясь сделать фото 

РИА Новости + ещё 2 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Полиция проводит проверку по факту падения двух женщин с прогулочного катера в Сочи, которые пытались сделать фото, сообщает Сочинское ЛУ МВД России на транспорте.
Отмечается, что на пульт дежурного Сочинского ЛУ МВД России на транспорте поступило сообщение из морского порта Сочи о выпавших отдыхающих с прогулочного судна, находящегося в море.
"Две женщины, выйдя в море на прогулочном катере в составе экскурсионной группы, решили сфотографироваться на фоне морского пейзажа. Чтобы фото получились более удачными, дамы взобрались на спасательные плоты, расположенные в корме морского судна. От резкого дуновения ветра и покачивания катера, женщины не удержались и упали за борт", — говорится в сообщении.
Уточняется, что команда катера сбросила им спасательные круги, а командир проплывавшего рядом катера подобрал перепуганных в море женщин и довез до берега.
"В настоящее время по данному факту сотрудниками транспортной полиции Сочи проводится проверка. Если будет установлено, что женщины пренебрегли правилами поведения на морском судне, им грозит административное наказание по статье "Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте", — говорится в сообщении.
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Происшествия , Сочи
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