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Авиадебошир устроил разврат на рейсе Симферополь — Петербург 

РИА Новости + ещё 1 28 минут назад
Фото: РИА Новости
Полиция проводит проверку по факту развратных действий пассажира авиарейса Симферополь — Санкт-Петербург на борту самолета, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по СЗФО.
Как отмечается, в дежурную часть линейного отдела МВД России в аэропорту "Пулково" поступило сообщение о том, что на борту авиарейса пассажир демонстрирует свои гениталии.
"По прибытии самолета в аэропорт Санкт-Петербурга правонарушитель был доставлен в дежурную часть линейного отдела МВД России в аэропорту "Пулково"… Сотрудниками транспортной полиции проводится проверка по факту совершения развратных действий пассажиром", — говорится в сообщении.
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Происшествия , Санкт-Петербург , Симферополь
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