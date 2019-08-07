Полиция проводит проверку по факту развратных действий пассажира авиарейса Симферополь — Санкт-Петербург на борту самолета, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по СЗФО.
Как отмечается, в дежурную часть линейного отдела МВД России в аэропорту "Пулково" поступило сообщение о том, что на борту авиарейса пассажир демонстрирует свои гениталии.
"По прибытии самолета в аэропорт Санкт-Петербурга правонарушитель был доставлен в дежурную часть линейного отдела МВД России в аэропорту "Пулково"… Сотрудниками транспортной полиции проводится проверка по факту совершения развратных действий пассажиром", — говорится в сообщении.