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Появились сообщения об угрозе нового взрыва под Ачинском 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 19 28 минут назад
Жители поселка Каменка Ачинского района Красноярского края вновь покидают дома из-за объявленной эвакуации, пишут СМИ. Сообщается об угрозе нового взрыва.
Корреспондент «Комсомольской правды» с места событий передает, что в четверг в поселок вернулись жители, которые были эвакуированы после взрыва на складах боеприпасов 5 августа. Однако в 16.41 по местному времени (12.41 мск) было объявлено об угрозе нового взрыва.
«Все срочно уезжают. Бегут из поселка. И военные, и МЧС, и обычные люди», — сообщила корреспондент Елена Серебровская.
Издание добавляет, что об угрозе повторного взрыва поступают крайне противоречивые сообщения. «По Ачинску прошло СМС-оповещение об эвакуации. Это ошибочное оповещение. Сейчас проводится проверка, кто мог это сделать. Людей информируют об ошибке», — пишет газета со ссылкой на краевое правительство.
Источник ТАСС в экстренных службах региона сообщил, что жители Каменки обнаружили, предположительно, боеприпас на территории деревни. Для безопасности всех попросили покинуть территорию, добавил он.
Во вторник на складе боеприпасов под Ачинском в Красноярском крае произошло возгорание, после чего начались взрывы. Было решено эвакуировать 16,5 тыс. человек. Один человек погиб, 13 пострадавших.
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Комментарии4
Происшествия , Видео , Елена Серебровская , МЧС , ИТАР-ТАСС , Комсомольская правда , Ачинск , Красноярский Край
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