Появились сообщения об угрозе нового взрыва под Ачинском

Жители поселка Каменка Ачинского района Красноярского края вновь покидают дома из-за объявленной эвакуации, пишут СМИ. Сообщается об угрозе нового взрыва.

Корреспондент «Комсомольской правды» с места событий передает, что в четверг в поселок вернулись жители, которые были эвакуированы после взрыва на складах боеприпасов 5 августа. Однако в 16.41 по местному времени (12.41 мск) было объявлено об угрозе нового взрыва.

«Все срочно уезжают. Бегут из поселка. И военные, и МЧС, и обычные люди», — сообщила корреспондент Елена Серебровская.

Издание добавляет, что об угрозе повторного взрыва поступают крайне противоречивые сообщения. «По Ачинску прошло СМС-оповещение об эвакуации. Это ошибочное оповещение. Сейчас проводится проверка, кто мог это сделать. Людей информируют об ошибке», — пишет газета со ссылкой на краевое правительство.

Источник ТАСС в экстренных службах региона сообщил, что жители Каменки обнаружили, предположительно, боеприпас на территории деревни. Для безопасности всех попросили покинуть территорию, добавил он.

Во вторник на складе боеприпасов под Ачинском в Красноярском крае произошло возгорание, после чего начались взрывы. Было решено эвакуировать 16,5 тыс. человек. Один человек погиб, 13 пострадавших.