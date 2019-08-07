Хранил тело в холодильнике: за что техасец убил жену

Пожилой мужчина убил свою молодую супругу, после чего еще неделю хранил ее останки в холодильнике. Житель Техаса даже не пытался скрыть преступление: он лично продемонстрировал одному из своих товарищей тело жены в морозильной камере. Позже преступник покончил жизнь самоубийством. Как удалось установить следователям, ранее он неоднократно избивал супругу, а также своего годовалого ребенка.

Пожилой житель округа Арлингтон в США убил свою 24-летнюю супругу и неделю хранил ее тело в морозильной камере в гараже. После этого он сознался в преступлении и совершил самоубийство. Об этом сообщает издание Mirror.

По данным портала, тело 66-летнего Эдварда Роджерса из Техаса было найдено в его собственном доме — он покончил жизнь самоубийством.

Внимание полиции к произошедшему привлек товарищ Роджерса, который заметил в его доме тело женщины. Также его друг сообщил полиции, что в ближайшее время мужчина может совершить суицид.

В ходе обысков полиция установила, что тело принадлежало 24-летней уроженке Филиппин Алиссе Мари Меджие, которая состояла в браке с Роджерсом. Ее труп лежал в морозильной камере, расположенной в гараже. Согласно заключению медицинских экспертов, он провел там не менее восьми дней.

По данным свидетеля, Эдвард написал ему вечером 4 августа с предложением выпить пива. Он заявил, что ему хочется развеяться после тяжелого развода с молодой супругой. Встретившись с приятелем, Роджерс сообщил, что забыл кошелек дома, и предложил ему зайти в гости. Там он признался другу в убийстве жены, а также продемонстрировал труп в морозилке.

«Он подошел к телу и сжал ее ягодицы, после чего ухмыльнулся и сказал, что она явно замерзла», — цитирует слова свидетеля CBS Local.

В качестве объяснения своего поступка Роджерс рассказал приятелю о семейном конфликте. По словам мужчины, Алисса записала их развлечения в постели на камеру, после чего собиралась использовать их против него.

В день трагедии Роджерс в очередной раз разозлился на молодую супругу и толкнул ее настолько сильно, что она упала и ударилась головой. От полученной травмы женщина скончалась на месте.

В ходе разговора с приятелем Роджерс также якобы рассказал о том, что ранее его безосновательно обвинили в домашнем насилии, в то время как супруга сама наносила себе побои, чтобы его подставить. У прокуроров тем временем сохранились видеозаписи, предоставленные женой Роджерса, на которых он ранит себя и угрожает обвинить супругу в нападении.

Полицейские округа Арлингтон заявили, что за 2018 год они более 10 раз посещали дом семейной пары, так как Алисса постоянно жаловалась на супруга, обвиняя его в домашнем насилии. В частности в августе его планировали судить по обвинению в удушении жены. До заседания мужчине запретили приближаться к супруге.

Кроме того, в одном из заявлений женщины также говорилось о травмировании их общего годовалого ребенка. После этого Алисса собрала вещи и перевезла малыша в родительский дом на Филиппинах.

«Я думаю, что все участники этих отношений боялись, что однажды им придется расстаться с жизнью», — рассказала Mirror бывшая теща Роджерса.

По словам матери его первой супруги, ее дочь также неоднократно подвергалась насилию. Более того, в октябре прошлого года она запретила Эдварду контактировать с их общим сыном. В ответ Роджерс пригрозил убить их всех.

«Он был очень злым человеком, склонным к манипуляциям», — вспоминает бывшая теща Роджерса.

Следователям также удалось установить, что ранее мужчина уже был судим за нападение с оружием при отягчающих обстоятельствах. Инцидент произошел в 2004 году: тогда мужчина повздорил с коллегой на корпоративной вечеринке. Не придя к компромиссу, он выхватил нож и зарезал его. Отмечается, что Роджерс полностью признал вину в непредумышленном убийстве и был приговорен к отбыванию восьмилетнего срока условно.

Ранее, в феврале 2019 года, еще одно тело в холодильнике было обнаружено в Испании. Там местный житель расчленил россиянку, после чего сохранил ее фрагменты в морозильной камере, сообщал сайт kp.ru.

По данным СМИ, в детстве девушку по имени Дарья удочерила семья из Испании. Однако в прошлом году ее приемная мать подняла тревогу. Женщина заявила полиции, что не видела дочь уже около года — с тех пор как она завела романтические отношения с местным жителем.

Ухажером девушки оказался 42-летний Мануэль Морено, работавший официантом в местном кафе. Пара прожила вместе два года, после чего Дарья внезапно пропала.

В ходе расследования было установлено, что Морено убил возлюбленную еще в 2017 году. Разозлившись на девушку в ходе ссоры, он зарезал ее, после чего решил спрятать останки в морозилку в собственной квартире, где их впоследствии обнаружила полиция. Мужчину вскоре арестовали.