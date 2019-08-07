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В Кузбассе задержали мужчину, стрелявшего в автомобиль 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Полицейские задержали мужчину, стрелявшего в автомобиль с ребенком в Новокузнецком районе Кемеровской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
В пресс-службе сообщили, что 4 августа в дежурную часть отдела МВД по Новокузнецкому району обратился владелец автомобиля Honda Fit, который рассказал, что в районе придорожного кафе неизвестный водитель BMW несколько раз выстрелил в его машину. В результате осколками стекла порезалась находившаяся в машине 9-летняя дочь заявителя. Было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.
"В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Новокузнецкому району установили и задержали подозреваемого. Им оказался 32-летний житель города Прокопьевска, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности. У него был изъят травматический пистолет марки "ИЖ", которым он владеет на законных основаниях", — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что подозреваемый дал признательные показания и рассказал, что стрельбе предшествовал дорожный конфликт. По словам стрелявшего, он с женой, трехлетним ребенком и другом семьи возвращался с отдыха. По пути в Прокопьевск автомобиль подозреваемого подрезала Honda Fit, едва не спровоцировав ДТП. Водитель BMW решил проучить нарушителя и после нескольких неудачных попыток остановить его для разговора достал травматический пистолет и произвел два выстрела в автомобиль оппонента.
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. В подразделение управления Росгвардии по Кемеровской области будут направлены материалы для лишения фигуранта лицензии на владение оружием.
Кроме того, к административной ответственности за нарушение ПДД будет привлечен водитель Honda Fit.
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Происшествия , Росгвардия , МВД , Кемеровская Область
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