Суд отказался отменить приговор отсидевшему 13 лет по ошибке россиянину

Башкирии суд не стал отменять ошибочный приговор 1959 года, по которому местного жителя Фатхуллу Исхакова приговорили к 15 годам колонии за чужое преступление. Об этом в среду, 7 августа, сообщил на странице в Facebook представляющий интересы Исхакова юрист Виталий Буркин.

По словам Буркина, президиум Верховного суда Башкирии признал незаконным решение прокуратуры прекратить расследование дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Но при этом не стал отменять приговор 60-летней давности, хотя и «был обязан это сделать, исходя из законодательных предписаний».

По этой причине, отмечает юрист, реабилитация 82-летнего Исхакова отодвинется на несколько месяцев. Вынесенное решение придется обжаловать в Верховном суде России.

Как писала «Медиазона», башкирский пенсионер Фатхулла Исхаков 13 лет провел в колонии за преступление, которое не совершал. Его обвиняли в покушении на убийство на трех женщин из села, свидетелями по делу проходили четверо молодых людей. Впоследствии они признались, что оговорили Исхакова, а на пострадавших напали сами.