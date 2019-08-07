Ревнивый россиянин убил подругу метлой

Хакасии местный житель из ревности забил до смерти женщину, вместе с которой жил, черенком от метлы.

Мужчина признался, что несколько дней провел на работе, а когда вернулся домой, увидел, что его подруга гуляет по улице с односельчанином.

Когда же она пришла домой, он ревнивец закатил скандал, который перерос в потасовку. Под руку мужчине попалась метла, которой он и нанес, по версии следствия, женщине «удары по голове и различным частям тела».

Пострадавшую госпитализировали, однако врачам не удалось ее спасти.

Сейчас мужчина задержан, ему предъявлено обвинение по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», сообщается на сайте регионального СК РФ.