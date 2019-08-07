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Источник сообщил о бое в Ингушетии, где ввели режим КТО 

РИА Новости + ещё 14 28 минут назад
Фото: РИА Новости
Сотрудники правоохранительных органов вступили в боестолкновение с боевиками в селении Вознесенское в Малгобекском районе Ингушетии, где утром в среду был введен режим КТО, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.
Ранее сообщалось, что с 4.30 мск среды на территории селения Вознесенское введен правовой режим КТО. На территории села введен ряд ограничений.
"По предварительным данным, во время проверки в селе силовики обнаружили боевиков, которые открыли огонь. В результате произошла перестрелка с бандитами", — сказал собеседник агентства.
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Происшествия , Армия , МВД , РИА Новости , Республика Ингушетия
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